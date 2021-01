Überblick über alle Feiertage

Matthias Baaß stellt den interreligiösen Kalender vor. © stadt

Viernheim.Das christliche Ostern, das jüdische Chanukka oder die „gesegneten drei Monate“ des Islam: Über diese und andere Feiertage informiert der interreligiöse Kalender, der in diesem Jahr bereits zum dritten Mal erscheint. Herausgegeben wird er vom Forum der Religionen in Zusammenarbeit mit der Stadt und verschiedenen Religionsgruppen. Der Kalender soll laut einer Pressemitteilung auf die Daten der wichtigsten Feiertage der drei abrahamitischen Religionen aufmerksam machen. So solle verhindert werden, dass Einrichtungen zum Beispiel wichtige Termine wie Jahreshauptversammlungen oder Elternabende auf die Daten jüdischer oder muslimischer Feiertage legen.

„Die Wahrnehmung der religiösen Vielfalt in unserer Stadt ist auch Ausdruck der Würdigung unterschiedlicher Lebensgestaltung, sie ist Ausdruck des Miteinanders im Gemeinwesen“, erklärt Bürgermeister Matthias Baaß. Zu finden ist der Kalender auf der Internetseite viernheim.de/vielfaltundintegration unter dem Handlungsfeld 4 „Interreligiöser Dialog“. Weitere Infos gibt es über Gerd Baltes vom Verein Lernmobil unter der Telefonnummer 06204/70 10 41 oder per E-Mail an baltes@lernmobil-viernheim.de. red

