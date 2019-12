„Überlegt, wie ihr in Zukunft leben wollt“

Viernheim.„Den Planeten müssen wir nicht retten, den wird es auch noch in ein paar Jahrhunderten geben“, ist Tamara Wittmann überzeugt. Schließlich sei die Erde ja schon 4,6 Milliarden Jahre alt. „Aber wir müssen an uns denken, und wie wir auf diesem Planeten noch leben können.“

Die Chemikerin ist an der Alexander-von-Humboldt-Schule mit der Multivisionsveranstaltung „Energievision 2050“ zu Gast. Alle Klassenstufen der Gesamtschule nehmen an dem Projekt der bundesweitern Bildungskampagne teil. Zwei Schulstunden lang spricht die 30-Jährige mit den Schülern über den Klimawandel, zeigt passende Filmbeiträge und Schaubilder. Zuerst erklärt sie kompakt, aber verständlich den Treibhauseffekt. Auf der Erde wird bei verschiedenen Prozessen CO2 (Kohlenstoffdioxid) freigesetzt. Die Teilchen wärmen die Erde und ermöglichen so menschliches Leben. „Aber immer mehr dieser CO2-Moleküle werden von den Menschen erzeugt und erwärmen die Erde immer weiter – das ist das, was heute als Klimawandel bezeichnet wird“, erklärt Wittmann.

Zusammen mit den Schülern überlegt sie, wie man in Zukunft auf der Erde leben kann, ohne noch mehr Kohlenstoffdioxid auszustoßen. In Kleinen Gruppen diskutieren die Schüler über mögliche Veränderungen in den Bereichen Wohnen, Ernährung und Mobilität. „Sind Elektroautos denn nicht auch umweltschädlich?“, fragt ein Sechstklässler und begründet: „Die Batterien müssen ja auch entsorgt werden.“

Die Expertin von der Energievision stimmt ihm zu. „Bisher können die Batterien kaum recycelt werden und das E-Auto macht nur Sinn, wenn es mit Ökostrom geladen wird. Das System ist noch nicht optimal, aber besser als jeder Verbrennungsmotor.“

Ein anderer Schüler hat die Idee, eigenen Strom mit Anlagen auf dem Dach zu erzeugen. „Und weil warme Luft ja nach oben steigt, könnte man Ventilatoren in die Räume hängen, die die Wärme verteilen“, hat er auch eine Anregung, um die Heizungsenergie zu verringern. Zwei Mädchen aus der sechsten Klasse wollen versuchen, auf Plastik zu verzichten. „Um eine große PET-Flasche herzustellen, braucht man ein Schnapsglas Erdöl“, weiß Wittmann dazu. Auch der Fleischkonsum solle reduziert werden – da sind sich Schüler und Moderatorin einig. In einem Video wird ein Insektenburger als Fleisch-Ersatz gezeigt - „igitt“ stöhnen viele Jugendlichen, die sich gepresste Käferlarven nicht richtig zum Abendessen vorstellen können.

Ein nachhaltiges Beispiel aus Viernheim stellt Philipp Granzow vom Brundtlandbüro vor – die solidarische Landwirtschaft. „Mehrere Familien betreiben gemeinsam einen großen Garten und bauen dort ihr Gemüse an.

Zweimal in der Woche wird geerntet und anteilig ausgeteilt“, erzählt er den Schülern, wie das System funktioniert. Dabei gibt es auch einen großen Unterschied zum Einkauf: „Hier ist das Gemüse nicht genormt, sondern wird so geerntet wie es eben in der Natur wächst. su

