Übernachtung im Heuhotel

Viernheim.Neben dem Singen im Chor haben einige Sänger des MGV 1846 auch noch ein anderes gemeinsames Hobby, das Radfahren. Nachdem Freizeitsportler im vergangenen Jahr den Ems-Radweg absolviert hatten, führte die 14. MGV-Radtour über den Kocher-Jagst-Radweg.

Oliver Keil hatte erneut die Fahrt organisiert, die mit der Bahn in Heidelberg startete. Jeder Sänger hatte auf seinem Fahrrad sein Gepäck für die ganze Tour verstaut, jeden Abend kehrte man in der jeweils vorgebuchten Herberge ein.

Otto Hofmann, Jens Heinen, Oliver Keil, Peter Menzel, Helmut Heisch und Ottmar Gutperle radelten am ersten Tag von Bad Friedrichshall aus nach Dörzbach. Die Gruppe musste dabei eine Umleitung in Kauf nehmen, die Strecke war zudem sehr steil. Nach 66 Kilometern kamen alle am Ziel, dem Heuhotel, an.

Gut ausgeruht und gestärkt ging es am darauffolgenden Tag weiter nach Crailsheim, wo die Ausflügler im Stadthotel untergebracht waren. Den Abend ließen sie im Biergarten der dortigen Engelbrauerei ausklingen. Von Crailsheim aus ging die Tour weiter nach Aalen. Als Unterkunft diente dort die „Villa Rad“. Dabei handelt es sich um ein altehrwürdiges Haus mit schönen Zimmern.

Als nächstes Etappenziel steuerte die Gruppe die schöne und sehenswerte Stadt Schwäbisch Hall an. Ein abendlicher Spaziergang durch die wunderschöne Altstadt rundete den Tag ab.

Rückblick auf ereignisreiche Tage

Der Schlusstag der Tour führte die Viernheimer wieder zum Ausgangspunkt Bad Friedrichshall zurück, wo die Radfahrer die abschließende Nacht verbrachten. Der abendliche Besuch im wunderschönen Salinen-Biergarten wurde genutzt, um die Tour noch einmal Revue passieren zu lassen und Erinnerungen auszutauschen.

Bevor es mit dem Zug wieder zurück nach Heidelberg ging, besichtigten die MGV-Mitglieder das Salzbergwerk in Bad Friedrichshall. Von Heidelberg aus war es dann mit dem Rad nicht mehr weit bis nach Viernheim. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.07.2019