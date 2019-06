Überraschender Turniersieg

Viernheim.. Der Sieg beim Qualifikationsturnier sichert den Rhein-Neckar Metropolitans die Teilnahme an der Jugend-Basketballbundesliga (JBBL) in der Saison 2019/2020. Vor dem Qualifikationsturnier in Augsburg waren die Verantwortlichen der drei Trägervereine – TSV Amicitia Viernheim, TSG Weinheim und SG Mannheim – durchaus unsicher, ob sich das neue Team einen der zwölf Startplätze für die kommende Saison sichern würde.

Doch bereits im ersten Spiel beherrschte das Team von Ali Kocak und Jan Heitmann seinen Gegner, die Baramundi Basketball Akademie Augsburg, klar. Den Heimvorteil konnten die Augsburger nie ausspielen, am Ende sprang ein deutlicher 77:50-Sieg für die U16-Talente aus der Metropolregion heraus. Im zweiten Spiel bewiesen diese, dass sie nervenstark genug sind, um auch knappe Spiele zu gewinnen. Die SG Stuttgart Esslingen Kirchheim entpuppte sich als stärkster Gegner und kam in der letzten Minute noch auf zwei Punkte heran. Doch die Metropolitans siegten mit 55:51.

Mit den zwei Siegen war die Mannschaft praktisch schon für die JBBL qualifiziert, da nur eines der fünf Teams keinen Startplatz erhielt. Am zweiten Tag konnte man beruhigt in die beiden ausstehenden Spiele gehen und sich wichtige Wettkampfpraxis holen. Aber sowohl gegen die TenneT Young Heroes aus Bayreuth (73:50) als auch gegen die BIS Baskets Speyer (74:35) gab es deutliche Siege, und damit kam es zum im Vorfeld nicht für möglich erachteten Turniersieg.

Nachdem das 56-köpfige Teilnehmerfeld der JBBL feststeht, wird die regionale Gruppeneinteilung für die Hauptrunde erfolgen. In acht Gruppen spielen jeweils sieben Teams in einer Einfachrunde gegeneinander. Nach diesen sechs Spieltagen wird aufgeteilt in Hauptrunde und Relegationsrunde und dabei der Meister und die Absteiger ermittelt. Bei den Metropolitans sind die Erwartungen als Neuling eher niedrig, nach der souveränen Qualifikation hofft man aber, den Klassenerhalt zu schaffen.

Rhein-Neckar Metropolitans: Leon Bregulla, David Deissler, Moritz Engelmann, Ron Haas, Julius Hofmann, Leonard Leip, Luca Merkel, Devon N’Delly, Samuel Ndu, Elias Piecuch, Malte Rauschenbusch, Johannes Schubert, Sebastian Schwachhofer, Clemens van Miltenburg. su

