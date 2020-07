Übungen zur Entspannung

Viernheim.. Den Kurs „Entspannungsvielfalt“ bietet das Familienbildungswerk (FBW) ab Freitag, 4. September, in seinen Räumen an. Die Teilnehmer sollen dabei lernen, sich schnell und effektiv zu erholen. Zu den Techniken, die vorgestellt werden, gehören das Autogene Training, Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson und Meditation. Außerdem stehen Achtsamkeitsübungen und diverse Atemtechniken auf dem Programm. Der Kurs findet an acht Terminen, freitags von 19 bis 20.30 Uhr, statt. Die Gebühr beträgt 55 Euro. Anmeldungen nimmt das FBW unter der Rufnummer 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 29.07.2020