Übungsleiter lernen dazu

Viernheim.Eine Übungsleiterfortbildung am Wochenende stellte das Thema „Beckenboden, Rücken, Bauch“ in den Mittelpunkt. In der Gymnastikhalle in der Ludwigstraße führte Annett Suchla-van Dortmont die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an das Thema der Körpermitte heran. Die Fortbildung veranstalteten das Amt für Kultur, Bildung und Soziales zusammen mit dem Sportkreis Bergstraße und dem Landessportbund Hessen. Amtsleiter Horst Stephan freute sich über die große Teilnahme. Über 30 Übungsleiterinnen und -leiter nahmen die Veranstaltung wahr.

Auch Annett Suchla-van Dortmont war vom Zuspruch begeistert: „Für viele ist es doch intim, über das Thema zu reden.“Die Referentin, die selbst verschiedenste Kurse anbietet, betonte die Wichtigkeit eines gestärkten Beckenbodens für den gesamten Körper. Er stabilisiere die Wirbelsäule und die allgemeine Körperhaltung. Das Training des Beckenbodens beinhaltet auch die Kräftigung von Rücken- und Bauchmuskulatur. Dabei erklärte Suchla-van Dortmont nicht nur die Theorie, sondern gab den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch viele praktische Übungen mit auf den Weg, die direkt ausprobiert wurden.

Daneben legte sie allen ans Herz sich auch stets untereinander auszutauschen, um immer wieder neue Anregungen für die eigene Kursgestaltung zu bekommen. cm

© Südhessen Morgen, Montag, 25.02.2019