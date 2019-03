Ultranet-Bürgerdialog am 9. April

viernheim.Bevor das Stromtrassenprojekt Ultranet die nächste Hürde nehmen kann, steht in Viernheim eine Veranstaltung zur Bürgerinformation an. Der Netzbetreiber Amprion lädt für den 9. April von 14 bis 16 Uhr in den Kleinen Saal des Bürgerhauses in der Kreuzstraße.

Der grundlegende Zweck von Ultranet ist eine etwa 340 Kilometer lange Gleichstromverbindung zwischen Osterath in Nordrhein-Westfalen und Philippsburg in Baden-Württemberg. Erstmals soll dabei Gleich- und Wechselstrom auf denselben Masten transportiert werden.

Der geplante Trassenkorridor für Ultranet führt auch über Viernheimer Gemarkung. „Im Gegensatz zu anderen Teilabschnitten sollen nahe Viernheim auch bestehende Strukturen ersetzt werden“, sagt Amprion-Sprecherin Joëlle Bouillon. 83 Freileitungsmasten sollen abgerissen werden und bis zum Jahr 2023 dafür 54 neue errichtet werden, um 18 Kilometer zu überbrücken. „Ersatzneubau“ heißt das im Fachjargon. Die alten Masten sind rund 40 Meter hoch, die neuen sollen geringfügig höher ausfallen.

Zur Bürgerinformation sind alle Interessierten eingeladen, sich zu informieren und Bedenken zu teilen. „Im gegenwärtigen Stadium wäre es beispielsweise noch möglich, den Standort von Masten geringfügig zu verändern“, sagt Bouillon. Später sei das dann nicht mehr denkbar – auch daher solle die frühzeitige Bürgerinfo Aufklärung leisten. Mit dabei sein wird auch Projektleiter Oliver Cronau, der Ultranet bei öffentlichen Auftritten stets als wichtiges Projekt im Zuge der Energiewende bezeichnet hat. Vorrangiges Ziel der neuen Trassenprojekte ist es, nach dem vollzogenen Atomausstieg den im Norden Deutschlands gewonnenen Windstrom nach Süden durchzuleiten.

Kritik am Vorhaben

Vertreter der Mehrheitskoalition aus CDU und SPD im Bergsträßer Kreistag haben an den Ultranet-Plänen bereits Kritik geübt. Nach einstimmigem Votum wird der Kreisausschuss im anstehenden Planfeststellungsverfahren Bedenken bezüglich der Gesundheitsverträglichkeit der Hybridleitungen äußern. Kritisch haben sich auch schon die Kreistage von Groß-Gerau und dem Rheingau-Taunus-Kreis geäußert. Der Viernheimer Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND) hingegen sieht bislang weder Menschen noch Tiere – Zugvögel etwa – durch Ultranet gefährdet.

