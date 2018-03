Umgang mit Android

Anzeige

Viernheim.Wer ein Smartphone oder Tablet besitzt, das auf Googles Android basiert und nicht so recht weiß, wie es am effektivsten genutzt werden kann, könnte zum Kurs der Volkshochschule (VHS) kommen. In „Ihr Smartphone oder Tablet mit Android“ bearbeitet Kursleiter Adrian Pfaff an zwei Kurstagen folgende Themen: Physische Tasten, Startbildschirm, mit WLAN verbinden, Telefonieren, Nachrichten schreiben, Fotos und Videos aufnehmen, Apps aus dem Playstore herunterladen, QR-Codes lesen sowie Zugriffsschutz.

Das eigene Tablet oder Smartphone mit Google Android und vollständig geladenem Akku sollte mitgebracht werden. Der Kurs findet am 3. und 10. März, jeweils von 10 bis 13 Uhr, in Raum 6 der Volkshochschule im Bürgerhaus statt. Die Gebühr beträgt 48 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS in ihrer Geschäftsstelle im Bürgerhaus (Kreuzstraße 2-4) oder unter Telefon 06204/98 84 02 und 98 84 05 entgegen. Kursanmeldungen können auch direkt online vorgenommen werden unter vhs.viernheim.de red