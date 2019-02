Umgang mit dem Sterben

Viernheim.Der Viernheimer Hospizverein unterstützt und begleitet Schwerstkranke und Sterbende sowie deren Angehörige. Am Samstag, 9. März, 10 bis 18 Uhr, bietet der Verein einen Orientierungstag im Hildegardsaal (Beethovenstraße) an.

Die Teilnehmer beschäftigen sich dabei mit dem Hospizgedanken, zudem erhalten sie Informationen über die Tätigkeits- und Einsatzbereiche der ehrenamtlichen Mitarbeiter im neuen stationären Hospiz sowie die Arbeit im ambulanten Bereich. Außerdem ist es eine Veranstaltung für jeden, der sich Fragen zum Thema Tod und Sterben stellt und sich mit würdigen Umgangsformen in der Sterbebegleitung auseinandersetzen möchte.

Die Teilnahme an dem Seminar kostet inklusive der Arbeitsmaterialien, Getränke und einem Mittagssnack 15 Euro. Eine verbindliche Anmeldung bis Dienstag, 5. März, ist notwendig und erfolgt direkt beim Viernheimer Hospizverein, Seegartenstraße 1-3, unter Telefon 06204/60 25 59 oder per E-Mail an info@hospizverein-vhm.de.

Keine Verpflichtung zur Mitarbeit

Die Teilnehmer gehen an diesem Tag keine Verpflichtung im Hospizverein ein, jedoch ist der Besuch der Veranstaltung Voraussetzung für eine aktive Mitarbeit in der ambulanten Sterbebegleitung im Hospizverein Viernheim, wie der Vorstand des Hospizvereins erklärt. red

Info: Weitere Informationen unter hospizverein-vhm.de

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.02.2019