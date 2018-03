Anzeige

Viernheim.„Wie vielfach im hessischen Ried gibt die Absenkung des Grundwasserspiegels infolge jahrzehntelanger Trinkwasserentnahme in dem über 2000 Hektar großen Waldstück zwischen Viernheim und Lampertheim Anlass zur Sorge um das Überleben der dort heimischen Tierarten.“ Mit diesen Worten weist die grüne Landtagsabgeordnete Ursula Hammann darauf hin, dass lange Zeit den Tieren im hessischen Staatswald nach dem regelmäßigen Austrocknen der Pfützen keinerlei Wasser mehr zur Verfügung stand.

Die einstigen, von Menschen angelegten Wildtiertränken und auch alle natürlichen, mit Wasser früher dauerhaft gefüllten Senken im Waldboden seien durch den gefallenen Grundwasserspiegel ausgetrocknet. „Das war und ist ein Umstand, der die tierische Artenvielfalt massiv bedroht“, betonte der Vorsitzende des BUND in Viernheim, Peter Dresen, jetzt beim Besuch der Grünen-Landtagsabgeordneten Ursula Hammann vor Ort im Rahmen der Grün-wirkt-Tour ihrer Fraktion.

Hammann engagiert sich als naturschutzpolitische Sprecherin ihrer Partei in Hessen seit langem auch für eine Lösung der Grundwasserproblematik im hessischen Ried. Um die Überlebenschancen der Tiere in dem Wald zu verbessern, hatte der BUND Viernheim 2016 das Projekt „Wasser für die Waldtiere“ gestartet und sich dabei das Ziel gesetzt, drei trockengefallene Wildtiertränken wieder an den gesunkenen Grundwasserspiegel anzuschließen.