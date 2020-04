Umweltmobil parkt um

Viernheim.Das Umweltmobil des Zweckverbands Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) hält am Samstag, 18. April, von 10 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Familiensportpark West (Am Sandhöfer Weg 4). Der neue Standort ist rund zwei Kilometer vom Wertstoffhof Viernheim entfernt, der infolge der Corona-Pandemie vorübergehend geschlossen ist (wir berichteten).

Angenommen werden am Umweltmobil sogenannte gefährliche Abfälle wie etwa Verdünner, Frostschutzmittel oder Lacke. Die Gebindegröße darf maximal 20 Kilogramm beziehungsweise 20 Liter nicht überschreiten. Die maximale Anliefermenge je Abgabe beträgt 100 Kilogramm. Für Privatpersonen wie auch für Gewerbebetriebe, die weniger als 500 Kilogramm an gefährlichen Abfällen pro Jahr abgeben, ist der Service kostenlos. Der ZAKB bittet alle Nutzer des Umweltmobils darum, die im öffentlichen Raum geltenden Abstandsregeln einzuhalten und nur in dringenden Fällen den Service am kommenden Samstag zu nutzen. Der nächst spätere Halt des Umweltmobils in Viernheim ist für Samstag, 20. Juni, geplant – dann wieder auf dem Wertstoffhof. cao

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 16.04.2020