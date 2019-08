Umzug im Rathaus

Die neuen Büros sind über den früheren Eingang der DEG erreichbar. © stadt

Viernheim.. Die Stadtverwaltung nutzt ab sofort die Räume, die im Mai durch den Umzug der Dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG) in die frühere Post freigeworden sind. Innerhalb des Rathauses umgezogen ist bereits die städtische Wirtschaftsförderung sowie das Gleichstellungsbüro. Auch das Kultur- und Sportamt mit dem Fachbereich Sport, Freizeit und Städtepartnerschaften (ehemals Kommunales Freizeit- und Sportbüro) verlagert seine Räume von dem bisherigen Gebäude Am Neuen Markt in den neu hergerichteten Rathaus-Anbau und ist dort ab Montag, 19. August, erreichbar.

„Eventuell kann es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung und Beantwortung von Bürgeranfragen kommen bis wieder alle Büros vollständig eingerichtet und funktionsfähig sind“, teilt die städtische Presse- und Informationsstelle mit und bittet die Bürger um Verständnis.

Die Verwaltung habe die Gelegenheit der freigewordenen Räume genutzt, um dem „aktuellen Platzmangel“ im Rathaus zu begegnen. An den drei neuen Anlaufstellen werde nun „noch mehr Bürgerservice aus einer Hand“ geboten. Die Telefonnummern der städtischen Mitarbeiter bleiben laut Pressestelle unverändert. red

