Unangenehmer Gegner zu Gast

Viernheim.Jede Mannschaft hat in ihrer Spielklasse Gegner, mit denen nicht gut Kirschen essen ist. Für den Mannheimer Kreisligisten TSV Amicitia ist das der FC Hochstätt Türkspor, an den die Südhessen keine guten Erinnerungen haben. Die ärgerliche 3:5-Niederlage aus der Hinrunde der vergangenen Saison haben die Blau-Grünen noch nicht vergessen. Bei den Viernheimern wird es beim Heimspiel am Sonntag, 15

...