Unbequemer Kontrahent wartet

Viernheim.Nach zwei Siegen in Folge stehen die Basketballherren der BG Viernheim-Weinheim am morgigen Sonntag vor einer hohen Hürde. Sie empfangen um 17.30 Uhr in der Waldsporthalle den SG EK Karlsruhe, der mit fünf Siegen bei nur zwei Niederlagen erfolgreich in die Saison gestartet ist.

Die Karlsruher stehen aktuell auf Platz fünf der Oberliga-Tabelle und damit noch vor der Mannschaft von BG-Trainer Robin Zimmermann. Bereits in den vergangenen Jahren waren die Fächerstädter ein unbequemer Gegner und haben sich als eines der Topteams der Oberliga etabliert. Aber wie der Heimsieg gegen die SG Kirchheim II gezeigt hat, kann die BG durchaus mit den Spitzenteams mithalten, wenn der Kader komplett ist und die Mannschaft fokussiert auftritt.

Vor den großen „Sharks“ spielen die U16- und U14-Jugendoberligateams jeweils gegen den USC Freiburg. Spielbeginn ist um 13.30 und um 15.30 Uhr. Während die U16 weiter auf den ersten Saisonsieg wartet, will die U14 ihre weiße Weste gegen die bislang ungeschlagenen Freiburger verteidigen. Nach dem Spiel der ersten Herrenmannschaft beschließen die Herren 3 um 19.30 Uhr gegen die SG Mannheim 5 den Basketball-Sonntag in Viernheim.

Ihr Saisondebüt feiert die U8 heute beim Mini-Turnier in Kirchheim. Auswärtsspiele beim TSV Wieblingen bestreiten außerdem die weibliche U14 (12 Uhr) und die Jungs der U12-1 (14 Uhr). Ebenfalls um 14 Uhr spielt die U16-2 der „Sharks“, die bei der SG Mannheim 3 gefordert ist. Um 18 Uhr tritt die weibliche U18 des TSV Amicitia bei den Basket Ladies Kurpfalz an. Das einzige Auswärtsspiel bestreitet am morgigen Sonntag die U18-Oberliga-Mannschaft, die um 14 Uhr bei den Karlsruher PSK Lions gastiert. su

