Unbequemer Kontrahent wartet

Viernheim.Die Basketballer der BG Viernheim-Weinheim sind die Ersten, die die renovierte Waldsporthalle wieder nutzen können. Die energetischen Maßnahmen sind pünktlich beendet worden, so dass wieder der Spiel- und Trainingsbetrieb in der Sporthalle möglich ist.

Am Samstag, 7. März, 20 Uhr, empfangen die Herren der BG Viernheim-Weinheim den SSC Karlsruhe. Für die Sharks, die mit KuSG Leimen und der SG Mannheim 2 punktgleich die Tabelle der Oberliga anführen, gilt es, gegen den unbequemen Gegner zu punkten, wenn sie im Aufstiegsrennen dabeibleiben wollen. Nach der zweiwöchigen Liga-Pause hofft Coach Robin Zimmermann, dass seine Mannschaft einen weiteren Heimsieg erzielt und die direkten Konkurrenten unter Zugzwang setzt. Die weiteren Heimspiele in der Waldsporthalle beginnen am Samstag um 12 Uhr mit dem Spiel der U10 gegen den USC Heidelberg. Um 14 Uhr hat die U18-1 in der Jugendoberliga den USC Freiburg zu Gast. Um 16 Uhr spielen die Herren 2 gegen den TSV Schönau, und um 18 Uhr empfangen die Damen 1 ebenfalls den TSV Schönau.

Kampf um Klassenerhalt

Am Sonntag, 8. März, ab 16 Uhr, geht es in der Waldsporthalle weiter mit der U18-2 gegen die SG Heidelberg-Kirchheim, mit den Damen 2 gegen den TSV Buchen (18 Uhr), und zum Abschluss um 20 Uhr folgt die Partie der Herren 3 gegen die TSG Wiesloch 3. Für die Rhein-Neckar Metropolitans geht es am Sonntag um den Klassenerhalt in der Jugendbasketball-Bundesliga JBBL. Im ersten Spiel der Relegation muss das Kooperationsteam um 12.30 Uhr beim PSK Karlsruhe antreten. Die Entscheidungsspiele werden im Modus „Best of Three“ gespielt, wer zuerst zwei Spiele gewinnt, hat den Klassenerhalt geschafft und ist auch für die kommende JBBL-Saison qualifiziert. Nach den jüngsten Siegen in der Relegationsrunde hoffen die Metropolitans auf einen Erfolg im ersten Spiel.

Die erneute Qualifikation zur deutschen Meisterschaft ist das Ziel der Ü35-Mannschaft, die am Samstag in Wiesbaden bei den südwestdeutschen Meisterschaften zuerst gegen den BC Wiesbaden antreten muss und anschließend um 15 Uhr gegen die SG Völklingen/Bous spielt. su

