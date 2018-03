Unbescholten und erfahren

Anzeige

Viernheim.Im ersten Halbjahr 2018 werden bundesweit die Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2019 bis 2023 gewählt. In Viernheim werden insgesamt 16 Frauen und Männer gesucht, die am Amtsgericht Bensheim und Landgericht Darmstadt als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.

Wählbar sind Bewerber, die in der Stadt wohnen und am 1. Januar 2019 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Außerdem müssen sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von Ehrenämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige (Richter, Rechtsanwälte, Polizeivollzugsbeamte, Bewährungshelfer, Strafvollzugsbedienstete oder ähnliches) und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle. Die Lebenserfahrung, die ein Schöffe mitbringen muss, kann sowohl aus beruflicher Tätigkeit als auch gesellschaftlichem Engagement resultieren. Dabei ist die Erfahrung, die im Umgang mit Menschen erworben wurde, wichtig.

Bewerbung beim Magistrat

Schöffen in Jugendstrafsachen sollen in der Erziehung über besondere Kenntnisse verfügen. Die Stadtverordnetenversammlung schlägt dem Amtsgericht Bensheim doppelt so viele Bewerber vor, wie Schöffen benötigt werden. Danach wählt der dortige Schöffenwahlausschuss im zweiten Halbjahr aus diesen Vorschlägen die Schöffen aus.