„Unbezahlbarer Einsatz“

Herr Pfarrer Givens, wie wird eine so umfangreiche Maßnahme finanziert?

Ronald A. Givens: Die Gesamtbaumaßnahme setzt sich unter meiner Verantwortung aus Sanierung Kirchdach und Turm, Innenrenovierung, Heizung und Umgestaltung der liturgischen Orte zusammen. Das Bistum Mainz hat davon rund 70 Prozent getragen. Den Rest hat die Pfarrei gestemmt. Ohne die Hilfe von Förderverein, Bastelkreis, Erhalten-Gestalten und sehr vielen Einzelspenden wäre dies nicht möglich gewesen. Beispielsweise gehen die Kosten für die Restaurierung des Marienaltares weit über den Bistumszuschuss hinaus. Hier waren und sind wir auf private Spenden angewiesen.

Wie schätzen Sie unter diesem Aspekt auch den Einsatz der vielen Ehrenamtlichen ein?

Givens: Der Einsatz der Ehrenamtlichen war bis zum Schluss unbezahlbar. Es gibt aber einen wichtigeren Aspekt: Dass die Fusion der Pfarrei Johannes XXIII. gelungen ist, konnte man daran sehen, wer alles mitgeholfen hat. Erst diese unzähligen Ehrenamtlichen haben die umgestaltete Apostelkirche zu unserer Pfarrkirche gemacht. Viele haben sich den inneren Zugang zur neuen Apostelkirche erhämmert, erschweißt, erputzt und erschleppt.

Die Kirche hat sich baulich stark verändert. Welches Signal geht davon für das Gemeindeleben aus?

Givens: Erstes Signal: Wir leben nicht nur aus eigener Kraft, wir lassen uns vom Wort Gottes und vom Brot des Altars stärken. Zweites Signal: Wir nehmen uns in den Blick, um den Blick Jesu einzuüben, damit wir nichts von dem übersehen, was Gott uns vor der Kirchentüre zeigen möchte. Drittes Signal: Wir restaurieren nicht unseren Glauben und alte Strukturen, sondern wagen Neues, auch wenn es erst mal holprig ist, wie der neue Boden. Viertes Signal: Wir haben das gemeinsam geschafft, wir werden auch in Zukunft gemeinsam diese Pfarrei leiten und tragen.

Das Interview führte Sandra Usler schriftlich. Vor Veröffentlichung wurde es Ronald A. Givens zur Autorisierung vorgelegt.

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.01.2019