Viernheim.. In der Fußball-Kreisklasse A II Mannheim steht an diesem Wochenende ein kompletter Spieltag auf dem Programm. Einige Teams konnten in Nachholspielen nach der Winterpause bereits Erfahrungen sammeln, wobei es die eine oder andere Überraschung gab. Die SG Viernheim, die zuletzt eine Niederlage hinnehmen musste, bekommt es beim Heimspiel am morgigen Sonntag (15 Uhr) mit dem SC Käfertal zu tun. Auf eigenem Platz spielt auch der TSV Amicitia II, der Schlusslicht Spvgg. 07 Mannheim empfängt (14.30 Uhr).

Die 07er galten bereits als sicherer Absteiger, konnten sich am vergangenen Wochenende durch den 5:2-Sieg über den ASV Feudenheim aber wieder dem rettenden Ufer nähern. Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, haben die Mannheimer über Weihnachten doch kräftig auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich deutlich verstärkt.

Die Blau-Grünen sollten also gewarnt sein, wenn das Kellerkind am Sonntag im Waldstadion antritt. Auch der deutliche 4:0-Sieg aus dem Hinspiel sollte nicht als Maßstab genommen werden. Der Gegner hat mittlerweile ein ganz neues Gesicht bekommen.