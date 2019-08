Undankbare Aufgaben zum Auftakt

Viernheim.. Auch für die Kicker der A-Klasse wird es an diesem Wochenende ernst. Den Anfang macht am Samstag, 17. August, 17 Uhr, die Begegnung des TSV Amicitia Viernheim 2 und des ASV Feudenheim im Waldstadion. Am Sonntag, 18. August, 15 Uhr, ist dann die SG Viernheim beim FV Fortuna Heddesheim 2 gefordert. Undankbare Aufgaben für die beiden südhessischen Teams, die mit unterschiedlichen Zielen in die neue Saison gehen. Für die Blau-Grünen geht es darum, die Liga zu halten, die Orangenen richten den Blick aufs vordere Mittelfeld.

TSV Amicitia 2 – ASV Feudenheim

Die zweite Garnitur des TSV Amicitia hat seit zwei Jahren kein Pflichtspiel gegen Feudenheim mehr gewinnen können, die letzten drei Begegnungen gingen sogar allesamt verloren und dabei haben die Viernheimer zahlreiche Gegentreffer kassiert. Das soll sich nun ändern, denn die vom Trainergespann Armin Nur und Niklas Falkenstein neu formierte Mannschaft möchte mit einem Sieg in die Saison starten.

Die Testspiele der blau-grünen Reserve verliefen wechselhaft. Es mussten immer wieder Umstellungen vorgenommen werden. Trotzdem bildete sich ein Kern, um den herum das Team aufgebaut werden soll.

Im Kreispokal ist die Mannschaft beim SV Rohrhof (2:3) unglücklich ausgeschieden. Eventuell können am Samstag auch Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen.

Die Feudenheimer haben das Pokalspiel der ersten Runde beim Polizei SV Mannheim mit 5:3 gewonnen, schieden danach aber beim SC Blumenau überraschend aus (2:3). ASV-Trainer Markus Kreis muss ebenfalls ein neues Team formen, das den Klassenerhalt anstrebt.

Fortuna Heddesheim 2 – SG

Die Bilanz der Südhessen im Vergleich mit den Kickern aus der Nachbargemeinde ist deutlich negativ. Auch Trainer Ümit Erdem muss ein halbes Dutzend Neuzugänge integrieren, die Orangenen zeigten sich in den Vorbereitungsspielen allerdings schon enorm torhungrig. Im Kreispokal hatten die Viernheimer allerdings Pech, mussten sich der Spvgg Ilvesheim erst im Elfmeterschießen geschlagen geben.

Heddesheims Trainer Thomas Jöhl stand vor einigen Jahren auch bei den Orangenen an der Seitenlinie und kennt den Gegner somit bestens. Die Testspiele brachten ganz unterschiedliche Ergebnisse. Gegen den Kreisligisten Wallstadt gab es einen 4:2-Sieg, gegen Leutershausen dagegen eine deutliche 1:5-Niederlage.

Im Kreispokal wurde mit einem 4:2 gegen den Ligakonkurrenten SG Mannheim begonnen, in Runde zwei kam gegen Leutershausen (1:2) das Aus. JR

