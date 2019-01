Unentschieden im Duell um den Aufstieg

Viernheim.Die zweite Damenmannschaft des TSV Amicitia empfing den TV Brühl in der Bezirksliga Nord. Den Verlust des ersten Punktes für die Viernheimer durch das Doppel Ursula Winkenbach/Edith Mechelke-Schwede konnte Winkenbach in ihrem ersten Einzel direkt wieder ausgleichen. In der Verlängerung des fünften Satzes konnte sie sich durchsetzen. Im weiteren Verlauf musste sich Mechelke-Schwede nach einer 1:0-Führung mir 1:3 geschlagen geben. Auch diesen erneuten Rückstand konnten die Viernheimerinnen durch einen 3:0-Sieg von Lisa Metzger ausgleichen. Die nächsten drei Spiele schaffen es die Viernheimerinnen nicht, zu punkten, und mussten einen 2:5-Rückstand hinnehmen. Metzger und Mechelke-Schwede schaffen es zwar, auf 4:5 zu verkürzen, jedoch ging auch das letzte Spiel an Brühl. So mussten die Damen des TSV Amicitia gegen einen Aufstiegskandidaten eine 4:6-Niederlage hinnehmen.

Nur zwei Punkte gesichert

Die dritte Herrenmannschaft empfing in der Kreisliga die DJK Käfertal. Bereits in den Doppeln hatten die Viernheimer das Nachsehen. Lediglich Kevin Che Ntep/Mario Graefen konnten ihr Doppel gewinnen. Ampathe Ba/Dennis Dolshenko mussten ihr Doppel verloren geben. Auch im weiteren Verlauf fehlte den Viernheimern das Glück. Drei weitere Einzel wurden erst im fünften Satz abgegeben, zweimal durch Ba und einmal durch Che Ntep. Den zweiten und letzten Punkt an diesem Tag holte Dolshenko, der sein Einzel mit 3:0 gewinnen konnte.

Die vierten Herren empfingen die DJK Schönau. Bereits nach den Doppeln ging Viernheim mit 2:1 in Führung. Im Einzel mussten Quang-Vinh Thai und Richard Schober jeweils ihr erstes Spiel zum Stand von 2:3 abgeben. Eckard Heldt schaffte es, durch einen klaren Sieg auszugleichen. Während Helmut Marquardt sein Spiel mit 1:3 verlor, schaffte es Elmar Graefen, einen 0:2-Rückstand zum 3:2-Sieg und dem 4:4-Ausgleich zu drehen. Auch im weiteren Verlauf blieb es ausgeglichen. Für die Viernheimer konnten Thai, Marquardt, Graefen und Maria König zur 8:7-Führung punkten. So traten Schober/Heldt im Schlussdoppel an. Nach einem 0:2-Satzrückstand kamen die beiden Viernheimer noch einmal auf 2:2 heran, im entscheidenden Satz blieb jedoch der Sieg aus. So stand es am Ende der Begegnung 8:8 im direkten Duell um den Aufstieg.

Zuversichtlich, nach einer knappen Niederlage im Hinspiel, empfing die noch immer sieglose fünfte Herrenmannschaft des TSV Amicitia den TTV Weinheim-West. Im ersten Doppel kämpften die Viernheimer Felix Winkenbach/Lukas Scheidel noch über fünf Sätze, blieben jedoch erfolglos. Auch Scheidel schaffte es in seinem Einzel über fünf Sätze nicht, zu punkten. Mit der 0:9-Niederlage bleibt die fünfte Mannschaft weiter sieglos im Tabellenkeller der Kreisklasse A. red

