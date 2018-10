Unentschieden im Stadtderby

Viernheim.Die zweite Herrenmannschaft des TSV Amicitia Viernheim Tischtennis eröffnete in der Bezirksliga Nord beim TTV Mühlhausen 2 den Spieltag. Gegen den ungeschlagenen Tabellenzweiten war den Viernheimern klar, dass es ein schweres Spiel werden würde. Trotzdem schaffte die Mannschaft es nach den Doppeln, mit 2:1 in Führung zu gehen. In den Einzeln musste sich die Viernheimer Mannschaft dann doch geschlagen geben. Nach der ersten Einzelrunde stand es 7:2 für die Heimmannschaft. In der zweiten Einzelrunde konnten dann die Spieler Trobisch und Reinhardt noch zwei weitere Punkte für Viernheim zum Endstand von 9:4 sichern.

Nur vier Spiele gewonnen

Zeitgleich trat die fünfte Herrenmannschaft des TSV Amicitia bei der fünften Mannschaft der DJK Käfertal an. Die bisher sieglose Viernheimer Mannschaft hoffte gegen Käfertal auf die ersten Punkte in der Kreisklasse A. Während Siefert/Stein ihr Doppel knapp verloren, konnten Winkenbach/Scheidel ihr Doppel knapp gewinnen. So lag Viernheim bereits nach den Doppeln mit 2:1 hinten. Mussten Stein und Schäfer ihre ersten Einzel noch im fünften Satz abgeben, konnten Graefen, Scheidel und Winkenbach ihre ersten Einzel noch gewinnen. So lagen die Viernheimer nach der ersten Einzelrunde nur knapp mit 5:4 hinten. In der zweiten Einzelrunde schafften die Viernheimer es dann jedoch nicht, weiter zu punkten, und musste mit dem 9:4 eine weitere Niederlage hinnehmen.

Knappe Niederlage

Zum Spitzenspiel in der Verbandsliga kam es bei der Begegnung zwischen der ersten Herrenmannschaft des TSV Amicitia gegen den TTC Mutschelbach. Aus drei denkbar knappen Doppeln, welche alle erst im fünften Satz entschieden werden konnten, schafften es die Viernheimer, zwei Punkte zu erspielen. Auch der Start in die Einzel entsprach den Viernheimer Vorstellungen, so konnten Maus, Tröger, Beck und Cule ihre ersten Einzel gewinnen. Lediglich Czech und Reinhardt verloren ihre ersten Einzel. So stand es 6:3 für die Mannschaft aus Viernheim nach der ersten Einzelrunde. Der Start der zweiten Einzelrunde war ebenso vielversprechend. Tröger gewann auch sein zweites Einzel, jedoch reichte das nicht. Der Rest der zweiten Einzelrunde musste an die Mutschelbacher abgegeben werden. So kam es beim Stand von 8:7 für die Mutschelbacher zum Schlussdoppel, das die Viernheimer knapp verloren. So kam es zur 9:7-Niederlage der Viernheimer im zweiten Spiel der Saison.

Ersatzgeschwächte Mannschaft

Am Sonntag spielte die sechste Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim in Weinheim gegen die fünfte Mannschaft des TTV Weinheim-West. Die ersatzgeschwächte Viernheimer Mannschaft wusste, dass es ein schweres Spiel werden würde. So verloren sie zwar beide Doppel, jedoch schafften es die Viernheimer, aus den folgenden Einzeln drei Punkte zu holen: Mayer, Müller und Mayer schafften es, ihre ersten Einzel zu gewinnen. So stand es nach der ersten Einzelrunde drei zu drei. In der zweiten Einzelrunde schaffte es Mayer, auch sein zweites Einzel zu gewinnen. Da sie sich dann in den restlichen Spielen knapp den Weinheimern geschlagen geben musste, kam es mit dem 6:4 zur ersten Saisonniederlage der Viernheimer.

Letzte drei Einzel entscheidend

Parallel dazu kam es zum Stadtderby der siebten Mannschaft gegen die vierte Mannschaft des TV Viernheim. Durch einen perfekten Start des TSV Amicitia, indem die Spieler beide Doppel und Hoock und Mechelke Schwede die ersten beiden Einzel gewinnen konnten, führte die Mannschaft des TSV bereits früh mit 4:0. Schwede und Nguyen mussten ihre Einzel dann verloren geben. Mechelke Schwede schaffte, es auch ihr zweites Einzel zum 5:2 zu gewinnen. Durch Niederlagen in den letzten drei Einzeln kam es zum 5:5-Unentschieden im Stadtderby. Damit ist die siebte Mannschaft noch immer ungeschlagen. red

