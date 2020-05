Unerwartete Unterstützung

Viernheim.Im März musste der Frauenchor wegen der Corona-Krise seinen Singstundenbetrieb einstellen. Bisher ist auch nicht abzusehen, wann der Chor wieder singen darf – man geht von einer erhöhten Ansteckungsgefahr beim Singen aus.

Aber nicht nur die Proben fallen weg, auch geplante Veranstaltungen. So hätte der Frauenchor die Besucher beim Frühlingsmarkt im Vogelpark wieder mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Diese Einnahmen fehlen dem Chor nun in der Vereinskasse. Da hat Helga Winkenbach, ehemalige Sängerin, nicht lange gezögert und gespendet. Auch ihre Töchter, Jutta und Martina, haben den Chor sofort finanziell unterstützt. Viele andere Mitglieder und Gönner des Frauenchors sind dem Beispiel gefolgt und haben eine Spende an den Frauenchor überwiesen. „Wir hatten dazu nicht aufgerufen oder darum gebeten“, betont die Erste Vorsitzende Sylvia Thoms, „die Spenden gingen einfach so bei uns ein.“

Mittlerweile sind über 500 Euro auf dem Konto des Frauenchors gelandet. Für diese Unterstützung hat sich der Chor ein kleines Zeichen des Danks und der Anerkennung überlegt: Jeder Spender bekommt ab sofort einen Frauenchor-Schlüsselanhänger. Das erste Exemplar konnte Sylvia Thoms persönlich an die erste Spenderin überreichen. „Das war doch selbstverständlich, das ist doch mein Chor, der liegt mir am Herzen“, bedankte sich Helga Winkenbach.

Wer die Arbeit des Frauenchors unterstützen möchte, kann Spenden auf das Konto mit der IBAN DE96 5095 1469 0003 0184 39 bei der Sparkasse Starkenburg überweisen. su

© Südhessen Morgen, Montag, 25.05.2020