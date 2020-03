Unerwartetes Erfolgserlebnis

Viernheim.Was in München das Oktoberfest, das ist in Schriesheim der Mathaise-Markt. Während solcher Feste sind die Fußballer in der Regel besonders motiviert. Das bekam am Freitagabend die SG Viernheim zu spüren, die an der Bergstraße mit 2:9 verlor. Die Reserve des TSV Amicitia schaffte gegen die DJK Feudenheim einen 3:1-Heimsieg und sendete damit ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Es

...