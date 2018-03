Anzeige

Viernheim.Ein Auffahrunfall hat sich gestern gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 3111 im Bereich der Einmündung Lorscher Weg ereignet. Ein 77-jähriger Viernheimer war mit seiner 73 Jahre alten Beifahrerin in einem VW Golf in Richtung Hüttenfeld unterwegs, als er verkehrsbedingt bremsen musste. Der 61-jährige Fahrer eines Abschleppwagens, der dahinter folgte, übersah dies laut Polizei, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die beiden Pkw-Insassen seien vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht worden. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beziffern die Beamten auf rund 7500 Euro. wk