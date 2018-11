Ungebrochener Siegeswille wird belohnt

Viernheim.Ihr großer Kampfgeist hat den Viernheimer Handballerinnen den 38:35-Sieg über die HG Königshofen/Sachsenflur eingebracht. Obwohl sechs Spielerinnen nicht zur Verfügung standen, setzte sich der TSV Amicitia im Torefestival durch.

Trainer Matthias Kolander musste in der Heimpartie auf Anna Elfner, Vanessa Reinhard, Jennifer Mieley, Franziska Matthias, Elisa Leusmann und Lara Günther verzichten. Dafür sprangen vor allem Lena Schaal, Luisa Hoffmann und Vivienne König in die Bresche und lieferten sowohl in der Abwehr als auch im Angriff eine tadellose Leistung ab.

Vivienne König, Julia Fischer und Steffi Dietrich warfen zu Spielbeginn eine 3:1-Führung heraus. Doch die Taubertalerinnen kamen immer besser in die Partie und drehten den Spielstand zum 3:4. In der Folge entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch mit vielen Toren. Mitte der ersten Halbzeit konnten sich die Gäste erstmals mit vier Toren absetzen (7:11). Dietrich und Hoffmann schafften mit zwei schnellen Toren zwar den Anschluss, doch danach vergab der TSV Amicitia den ersten von insgesamt vier Strafwürfen und musste die HG zunächst wieder ziehen lassen. Beim 15:15 durch Fischer war der Rückstand aufgeholt. Die Mannschaft war wieder voll im Soll, trotz eines hauchdünnen 16:17-Rückstands zur Pause.

Fulminante Aufholjagd

Der Plan, direkt nach Wiederanpfiff mit einem eigenen Treffer auszugleichen, ging daneben: Königshofen kam wacher aus der Kabine und konnte zwei Treffer zum 16:19 erzielen. Doch Dietrich verkürzte mit einem Doppelpack auf 18:19. In der 37. Spielminute hatte Viernheim wieder Gleichstand erreicht. Erneut verstanden es die Gäste, sich abzusetzen (20:23). Eine Viertelstunde vor Spielende betrug der Rückstand der Gastgeberinnen sogar fünf Tore. Doch der Wille der Südhessinnen war zu diesem Zeitpunkt keineswegs gebrochen, sie starteten zu einer finalen Aufholjagd.

Mit einem 10:1-Lauf konnten sie die Gäste nicht nur ein-, sondern auch überholen und gingen mit 34:30 in Führung. Ein großer Vorteil in diesem Schlussabschnitt war, dass Sarah Bäcker das Viernheimer Tor dichtmachte. Nach einer roten Karte für König und einer Zeitstrafe für Lisa Stein musste Viernheim vier Minuten in Unterzahl agieren. Königshofen/Sachsenflur nutzte sein Überzahlspiel aus und kam beim 34:33 und 36:35 bedrohlich nahe heran. Doch die Viernheimerinnen ließen sich die Punkte nicht mehr nehmen, in der Schlussminute schraubten Dietrich und Hoffmann den Endstand auf 38:35.

TSV Amicitia: Sarah Bäcker; Jacqueline Stein, Steffi Dietrich (16/4), Julia Fischer (7), Lisa Stein (1), Luisa Hoffmann (3), Vivienne König (7), Lena Schaal (1), Tamara Mohr (3) und Celine Schütz. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 07.11.2018