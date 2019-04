Ungeschlagen an der Spitze

Viernheim.. Der Meisterschaftszug rollt: Das bekam am Sonntag die SG Heidelberg-Kirchheim zu spüren. Die Fußballerinnen des TSV Amicitia setzen sich im Heimspiel souverän mit 3:0 durch und bleiben weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze der Verbandsliga.

Die Viernheimer Frauen spielten eine eher schwache erste Hälfte, beherrschten aber dennoch das Spielgeschehen. Annika Stellmacher sorgte in der 24. Minute für die 1:0-Führung, mit der es in die Pause ging. Die Zuschauer sahen in den zweiten 45 Minuten eine einseitige Partie. Viernheim hatte viel Ballbesitz, machte mehr Druck nach vorne und erspielte sich eine Chance nach der anderen. Andrea Hertel erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. Und kurz vor Schluss köpfte Luisa Wüst einen Eckball zum Endstand ins Heidelberger Tor. Der Vorsprung in der Tabelle bleibt bei fünf Punkten, weil die beiden Verfolger KIT SC und TSV Neckarau ebenfalls dreifach punkteten. Den Vorsprung auf acht Punkte anwachsen zu lassen, ist das ausgemachte Ziel der Viernheimerinnen für den morgigen Maifeiertag. Da müssen die Frauen beim Tabellenfünften VfK Diedesheim antreten.

Beim Tabellenführer gefordert

Dabei sollte der TSV Amicitia den „Tag der Arbeit“ wörtlich nehmen, die Odenwälderinnen werden dem Tabellenführer sicher nichts schenken. Dabei gilt es zunächst auf Laureen Lind zu achten, mit 15 Treffern derzeit Zweite der Torjägerliste der Verbandsliga und seit Jahren Torschützin vom Dienst beim VfK Diedesheim. Eine ausgeglichene Bilanz mit sieben Siegen aus 15 Saisonspielen spricht zudem für den VfK. Doch die Viernheimer Fußballerinnen sind nach inzwischen 14 Siegen in Folge selbstbewusst genug, sich auf sich selbst zu konzentrieren und auf die eigenen Stärken zu vertrauen.

Allerdings wird der Kader von Patrick Kloskalla und Markus Rohr morgen sehr dezimiert sein. Verletzungen, Abiturprüfungen und private Verpflichtungen werden die Formation gehörig durcheinander wirbeln. Das ist die Chance für Spielerinnen, die bislang eher in der zweiten Reihe stehen, ihre Qualitäten unter Beweis zu stellen. Drei Punkte wären ein weiterer Schritt in Richtung Meisterschaft, die dann bei acht Punkten Vorsprung und noch vier ausstehenden Spielen in greifbare Nähe rücken würde.

TSV Amicitia: Kim Stricklan, Annika Sonn (78. Blerina Rexhepi), Annika Stellmacher, Denise Stricklan, Luisa Wüst, Maxine Ries, Theresa Ritz, Lara Barth (70. Rabea Ronellenfitsch), Andrea Hertel, Oliwia Resczcynska (72. Lea Erny), Laura Schell. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.04.2019