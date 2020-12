Unglaubliche Ignoranz

Zum Leserbrief „Ermahnung hätte gereicht“ von Bernd Flemming, „SHM“ vom 9. Dezember.

Diese Ignoranz ist einfach unglaublich. Kinderwagen können ja über die Straße um Herrn Flemmings Fahrzeug herumfahren. Toll, dafür hat man Fußwege gebaut, damit die Nutzer auf die Straße ausweichen müssen. In welcher Fahrschule lernt man ein solches Verhalten? Es wird immer schlimmer, nur noch ich, ich, ich zählt. Motto: „alle Vorteile für mich, der Rest für die Anderen“. Ja keinen Meter mehr Laufen als unbedingt notwendig. An Geschäften möglichst bis vor die Türe fahren und so weiter. Als ob nicht die Paketdienste mit ihrem Parkverhalten schon ein großes Ärgernis wären. Die Fehlbelegung der Behindertenparkplätze geht in die gleiche Richtung der Ignoranz.

Keine Ausweichmöglichkeit

Herrn Flemming würde ich gerne meinen Rollstuhl zur Verfügung stellen, damit er einmal sieht, was es bedeutet, mit zu wenig Abstand zu den Häusern und keiner Ausweichmöglichkeit, hohe Bordsteine etc. Ein Lob an das Ordnungsamt Viernheim, das auch für andere Verkehrsteilnehmer eine sichere Teilnahme am Verkehr ermöglicht.

Anmerkung: In den USA kostet so ein Parkverhalten 485 Dollar plus direktes Abschleppen. Ich bin öfter in Viernheim und freue mich, wenn ich die Autos auf der Straße und nicht auf dem Fußweg sehe.

