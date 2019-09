Unglückliches Eigentor leitet Niederlage ein

Viernheim.Die Fußballerinnen des TSV Amicitia mussten sich im zweiten Heimspiel der Saison dem TSV Tettnang geschlagen geben. Der neue Spitzenreiter der Oberliga Baden-Württemberg gewann mit 3:1 an der Lorscher Straße.

Die Viernheimerinnen waren dem ambitionierten Gäste-Team in der ersten Hälfte klar unterlegen. Tettnang hatte mehrere hochkarätige Chancen, um in Führung zu gehen. Anna Hertel im Tor verhinderte aber mit zwei Glanzparaden den Rückstand für ihr Team. Den beiden Gegentore in der ersten Hälfte konnte sie aber nichts entgegensetzen.

Die zwei Treffer fielen nach Eckbällen. In der 28. Minute bekam der TSV Amicitia den Ball nicht aus dem Strafraum. Im Getümmel fiel das Leder unglücklich an den Fuß von Annika Stellmacher und flog dann ins Tor. Kurz nach dem Eigentor zum 0:1 hatte Tettnang erneut einen Eckball. Die Viernheimer Hintermannschaft stand schlecht, so dass Lea Brinz per Kopfball das 0:2 erzielen konnte.

Nach der Pause stellte das Trainerteam die Mannschaft auf mehreren Positionen um, was sich positiv auf das Viernheimer Spiel auswirkte. Den TSV Amicitia zog es nun mehr und mehr in die gegnerische Spielhälfte. Nach einer Stunde markierte Pia Kielmann nach wunderschönem Pass von Annike Müller mit einem Heber über die herauseilende Torhüterin den Anschlusstreffer. Zwar stand Kielmann in stark abseitsverdächtiger Position, der Schiedsrichter erkannte den Treffer aber an.

Sonntagsschuss in den Winkel

Ermutigt vom 1:2 drängten die blau-grünen Frauen auf den Ausgleich. Sie erspielten sich mehrere Möglichkeiten, brachten den Ball aber nicht über die Linie. Tettnang zeigte, wie es besser geht: Als der Ball nicht schnell genug nach vorne gespielt wurde, eroberte Nathalie Kaiser das Leder und markierte mit einem Sonntagsschuss direkt in den Winkel das 1:3 (72.). Das war auch die Entscheidung in der Partie, die Tettnang noch ohne Punktverlust lässt und den TSV Amicitia auf Rang zehn positioniert.

TSV Amicitia: Anna Hertel, Pauline Kloskalla, Annika Stellmacher, Annika Weidner, Theresa Ritz, Charuni Pfister (55. Luisa Wüst), Rabea Ronellenfitsch (55. Blerina Rexhepi), Pia Kielmann, Svenja Lüger, Annike Müller (72. Luisa Weber), Laura Schell (61. Denise Stricklan). su

