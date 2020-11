„Unser Konzept funktioniert“

Viernheim.Die Corona-Infektionszahlen in der Region erreichen fast täglich neue Rekordwerte, öffentliche Veranstaltungen finden schon seit gut einer Woche nicht mehr statt. Eine Ausnahme bilden die parlamentarischen Sitzungen. So tagte der Kreistag am Montag in Zwingenberg. Weil sie das Risiko von Ansteckungen nicht eingehen wollten, nahmen allerdings erstmals drei komplette Fraktionen nicht an der

...