Anzeige

Viernheim.Die Proteste rund um das geplante Baugebiet Bannholzgraben II reißen nicht ab: Am Mittwochabend versammelten sich etwa 20 Anwohner von Astrid-Lindgren-Weg, Mark-Twain- und Wilhelm-Busch-Straße auf dem Spielplatz des Quartiers, um ihren Unmut über eine mögliche Baustraße entlang ihrer Grundstücke zu äußern. Zudem machten sie deutlich, dass sie den Bau einer weiteren Zufahrtsstraße – ob vom Alten Weinheimer Weg oder dem Wiesenweg kommend – für unnötig halten und daher grundsätzlich ablehnen. An dem Ortstermin nahmen Vertreter der SPD-Fraktion teil. Das Gespräch will die Gruppe aber auch noch mit den anderen Parteien suchen.

Mit teils drastischen Worten kritisierten die Bürger Verwaltung und Stadtverordnete: Entscheidungen würden in „Wild-West-Manier“ getroffen, von Unvernunft, Inkompetenz und Klientelpolitik war ebenso die Rede. Die Bewohner kündigten an, im Zweifelsfall den Rechtsweg beschreiten zu wollen.

Reiner Hieske erklärte den Sozialdemokraten die Verärgerung der Bewohner am südwestlichen Rand des künftigen Baugebiets: Eine etwaige Baustraße im Bereich des bereits vorhandenen Wirtschaftswegs bedeute „sechs bis acht Jahre den ganzen Tag über Verkehrslärm und Abgase“. Überhaupt nicht nachvollziehen können die Familien, dass laut einem Plan sogar eine Haltebucht am Spielplatz vorgesehen sei. Für die Kinder sei er dann nicht mehr zu gebrauchen. „Die Lkw stehen hier mit laufendem Motor und stinken vor unseren Fenstern“, blickte Hieske in die Zukunft. Und darüber hinaus müssten etliche Bäume weichen. „Wir sollten doch auf die Natur achten“, hieß es mehrfach.