Unsinnige Vorgaben

Der Verbraucherschutz steht immer an erster Stelle. Niemand will ein Ei essen und dann mit Salmonellen die nächsten zwei Wochen krank im Bett liegen. Deshalb ist es erst mal gut, wenn das Landwirtschaftsministerium hohen Wert auf Hygiene im Hühnerstall legt.

Die Begründung aber, mit der von hessischen Landwirten nun die lebensmittelhygienerechtliche Zulassung ihrer Eierpackstationen verlangt wird, verursacht Kopfschütteln. Offensichtlich liegt es allein an der Begriffsdefinition von „Einzelhandel“. Denn konkret beantworten konnten weder Landwirtschaftsministerium noch das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt, warum allein für das Durchleuchten, Sortieren und Verpacken der Eier strengere Vorschriften gelten sollten als für Einzelhändler, die Lebensmittel verarbeiten.

Abgewaschen werden dürfen die Eier sowieso nicht, denn Wasser macht ihre Kalkschale durchlässig. Und eine Kontamination mit Salmonellen oder anderen pathogenen Keimen findet – wenn überhaupt – schon im Hühnerstall statt und kann in der Packstation „weder beseitigt noch auf ein annehmbares Maß reduziert werden“. So steht es jedenfalls in der Hygieneleitline des RP Darmstadt.

Für die Wolks, deren Hühner-ställe sowieso vier Mal pro Jahr auf Keime überprüft werden und die nur ihre eigenen Eier verpacken, ergeben die zusätzlichen Vorgaben der lebensmittelhygienerechtlichen Zulassung wenig Sinn. Auch wenn sie jetzt ein Waschbecken installieren, sich vor dem Sortieren die Hände desinfizieren und die Kleidung wechseln: Das Ei, das der Kunde am Ende kauft, bleibt trotzdem dasselbe, die Schale wird nicht sauberer. Vielmehr verschafft es dem Viernheimer Familienbetrieb einen Wettbewerbsnachteil in der Metropolregion. Denn in Baden-Württemberg ändert sich für Eierproduzenten nichts.

Durch die verschärfte Zulassungspflicht werden hessischen Familienbetrieben mit Hofverkauf Steine in den Weg gelegt. Dabei will der Verbraucher doch regionale Produkte wie die Freiland-Eier der Wolks. Hygienisch am unbedenklichsten ist dagegen gen ein Ei aus Käfighaltung, denn hier haben die Hühner überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.09.2019