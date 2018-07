Anzeige

Viernheim.Mehr Sommer als in diesem Jahr gab es schon lange nicht mehr. Das ist allemal ein Grund unter freiem Himmel zu feiern. Zu den traditionellen Veranstaltungen in Viernheim zählt das Sommerfest der Sänger-Einheit, zu dem am Sonntag, 22. Juli, 11 Uhr, alle Viernheim und auch auswärtige Gäste recht herzlich eingeladen sind.

Im vergangenen Jahr feierte der Gesangsverein gemeinsam mit vielen befreundeten Vereinen dort sein 145-jähriges Bestehen, diesmal ist es das 20. Sommerfest in der vereinseigenen Halle.

Die Tradition des Sommerfests reicht allerdings noch viel weiter zurück, früher wurde unter anderem in der Feierabendhalle gefeiert. Bevor heute die Zelte aufgebaut werden, waren Klaus Haas und Ludwig Zöller damit beschäftigt, die geschnitten gelieferten Zwiebeln „anzuschwitzen“, damit die Gäste am Sonntag nicht so lange auf die berühmten „Steaks à la Sänger-Einheit“ warten müssen. Die beiden verarbeiteten einen Zentner Zwiebeln, die Zusammensetzung der Würzmischung bleibt streng geheim. Am Sonntag kommt dann die Bestuhlung in den Garten vor der Halle, denn laut Wettervorhersage kann diesmal wohl im Freien gefeiert werden.