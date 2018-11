Viernheim.Am vorletzten Spieltag der Hinrunde haben die beiden Viernheimer Teams in der Fußball-Kreisliga A II Mannheim wie erwartet ihre Heimspiele verloren. Die Reserve des TSV Amicitia hielt gegen den Tabellenzweiten Fortuna Heddesheim aber gut mit und wurde beim 1:5 deutlich unter Wert geschlagen. Bei der SG Viernheim drehte sich zuletzt das Trainerkarussell, aber auch unter kommissarischer Leitung durch einen Spieler setzte es eine 1:2-Heimniederlage.

TSV Amicitia II – F. Heddesh. II 1:5

Die zweite Garnitur des TSV Amicitia spielte im Nachbarschaftsderby mit Fortuna Heddesheim II immer wieder auf Augenhöhe, konnte ihre Chancen aber nicht nutzen. Deutlich effektiver agierten dagegen die Gäste, die in der zweiten Halbzeit aus fünf Chancen drei Treffer machten. Der Abgang von Trainer Karsten Welle scheint bereits vergessen zu sein, denn die Leistung stimmte, nicht aber das Ergebnis.

Für die Gäste begann die Partie wie geschmiert. Der am Ende dreifache Torschütze Fabian Zimmermann brachte Heddesheim durch seine beiden Treffer in der ersten und siebten Minute früh in Führung, erzielte zudem den 1:5-Endstand. Viernheim hatte zwar mehr Ballbesitz, Heddesheim agierte aber zielstrebiger.

SG Viernheim – Wallstadt II 1:2

Bei der SG Viernheim wurde in der vergangenen Woche mehr diskutiert als trainiert. Mit Karsten Welle, der gerade beim TSV Amicitia ausgestiegen ist, soll es einen neuen Abteilungsleiter geben. Der kann dann vielleicht sogar gleich das Traineramt übernehmen. Nachdem Werner Brockenauer schon vor drei Wochen seinen Abschied erklärt hatte, folgte vor wenigen Tagen dessen sportlicher Weggefährte Markus Sittardt. Im gestrigen Spielbericht stand Alexander Hanselmann als Trainer.

Auf dem Platz erwischten die Wallstädter den besseren Start, schon in 13. Minute erzielte Marvin Witt die frühe Gästeführung. Kurz nach dem Wiederanpfiff war erneut Witt zur Stelle und erzielte das 0:2 (49.). Die Vorentscheidung war dies allerdings noch nicht.

Die Hausherren mühten sich zwar redlich, ließen aber altbekannte Schwächen im Spielaufbau und in der Chancenverwertung erkennen. In der 90. Minute verkürzte Abdelassis Lebsir zwar auf 1:2, aber selbst in den sechs Minuten Nachspielzeit wollte den Orangenen dann kein Treffer mehr gelingen. Es blieb beim 1:2. JR

