Unterhaltsamer Wettbewerb

Viernheim.. Eine ruhige Kugel schieben, das ist beim traditionellen Tischkegelturnier des Männergesangvereins von 1846 nicht möglich. Die Teilnehmer sitzen und die Kugel, die an einer Schnur festgebunden ist, fliegt statt zu rollen. Trotzdem ging es bei der 14. Auflage, die erstmals als Jupp-Kreutzer-Turnier ausgetragen wurde, einmal mehr gemütlich zu. Als Siegerin jubelte schließlich Johanna Blaess.

Der Garten der Familie Otto und Christa Hofmann in der Luisenstraße bot einmal mehr ideale Voraussetzungen für den unterhaltsamen Wettbewerb. Unter den Zelten fanden die Teilnehmer und Zuschauer ausreichend schattige Plätze, und die zahlreichen Kinder, die mitgekommen waren, konnten sich auf dem Rasen austoben.

Es war allerdings das letzte Mal, dass in der Innenstadt gespielt wurde. „Im kommenden Jahr wird das Turnier im neuen Vereinsheim ausgetragen“, erklärte Otto Hofmann. Die Gastgeber boten Speisen und Getränke an, der Erlös aus dem Verkauf kommt einem sozialen Zweck zugute. Die insgesamt 24 Teilnehmer waren an vier Tischen aktiv. Die besten Tischkegler der einzelnen Stationen spielten dann im Finale den Sieger aus. Titelverteidiger Oliver Keil konnte diesmal aber nicht in die Entscheidung eingreifen. Der Wanderpokal für dieses Turnier wurde einst vom kürzlich verstorbenen Sänger Jupp Kreutzer gestiftet.

Diesmal durfte Johanna Blaess, Tochter des ersten Tenors Andreas Blaess, den Siegerpreis entgegennehmen. Platz zwei ging an Thorsten Schröder. Der Gast aus Hüttenfeld nimmt schon seit mehreren Jahren am Tischkegelturnier teil. Hausherr Otto Hofmann belegte Rang drei. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.06.2019