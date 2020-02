Unterlagen fangen Feuer

Viernheim.Akten und Papiere sind am Dienstagvormittag im Optik- und Akustikgeschäft Zander in der Rathausstraße in Brand geraten. Das Feuer brach im hinteren Bereich des Ladens aus – vermutlich, weil die Unterlagen zu nah an einem Halogenscheinwerfer standen, erklärte Stadtbrandinspektor Michael Ahnert auf Anfrage des „SHM“. Alarmiert wurde die Freiwillige Feuerwehr gegen 9.40 Uhr, die mit 14 Einsatzkräften ausrückte. „Nach nur drei Minuten waren wir vor Ort“, berichtete Ahnert. Mit Atemschutzmasken sei sofort ein Trupp zum Brandherd vorgedrungen. Die Flammen hatten sich noch nicht großflächig ausgebreitet, weshalb die brennenden Akten in eine große Metallwanne geworfen und nach draußen getragen wurden. „Dort haben wir dann das Feuer gelöscht“, erklärte der Stadtbrandinspektor. Einen Wasserschaden in dem Optikergeschäft habe man so vermeiden können. „Nach zehn Minuten war der Einsatz erledigt“, sagte Ahnert abschließend. Die Höhe des Sachschadens stehe noch nicht fest. cao

