Unternehmer spendet Masken

Viernheim.Das Versicherungsunternehmen Der Makler hat 170 FFP2-Masken an die Freiwillige Feuerwehr gespendet. Inhaber Bernd Packhaeuser berichtet in einer Pressemitteilung der Stadt: „Über einen Mandanten erfuhr ich, dass eine Ladung FFP2-Schutzmasken aus China kurzfristig geliefert werden kann, wenn mindestens 1000 Masken bestellt werden.“ Der Mandant hatte allerdings keinen Bedarf für diese große Menge. Da Mitglieder von Packhaeusers Familie besonderen Schutz brauchen, beteiligte er sich. Er wollte auch anderen helfen und wandte sich daher an Ersten Stadtrat Bastian Kempf. Dieser machte ihn auf den Bedarf der Freiwilligen Feuerwehr aufmerksam. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 08.07.2020