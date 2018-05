Anzeige

Gerne können sich Betriebe zu einer Gastgebergemeinschaft zusammenschließen. Gebeten wird lediglich um eine Spende nach eigenem Ermessen, denn nach wie vor hat das soziale Engagement oberste Priorität. Für die Gäste ist die Veranstaltung kostenlos, sie werden ebenfalls um eine Spende in die eigens dafür aufgestellte Spendenbox gebeten.

Wer die Gelegenheit nutzen möchte, seinen Betrieb im September für einen geselligen Abend zum Mittelpunkt zu machen, ihn ins Rampenlicht zu rücken, nette neue Menschen kennenzulernen und etwas Gutes zu tun, der sollte sich möglichst zeitnah bei den WUfV-Verantwortlichen melden, am besten per E-Mail an w.hofmann@entsorgung-hofmann.de oder telefonisch bei der Firma Hofmann unter der Rufnummer 22 69. red

Info: www.verantwortungspartner-viernheim.de

