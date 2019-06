Unternehmertreffen sich im Lagerhaus

Sängerin Susan Horn tritt beim Treffen der Unternehmer-Initiative auf. © pietsch

Viernheim.Zum neunten Unternehmertreffen lädt die Initiative „Wir Unternehmen für Viernheim“ (WUFV) am Donnerstag, 19. September, 18 Uhr, alle Viernheimer Gewerbetreibenden und Freiberufler in die Firma „Das Lagerhaus“ in der Heidelberger Straße ein. Seit ihrer Gründung im Februar 2011 kann die Initiative auf mittlerweile acht solcher Veranstaltungen zurückblicken. Insgesamt kamen dabei Spenden von fast 40 000 Euro zusammen, die in die Kassen diverser Hilfsprojekte geflossen sind. Auch im neunten Jahr bleibt WUFV seinem Konzept treu, durch wechselnde Gastgeber und Veranstaltungsorte das Kennenlernen und die Vernetzung der lokalen Wirtschaft zu fördern.

Nachdem im vergangenen Jahr 200 Selbstständige und Führungskräfte im Kinopolis zusammengekommen waren, laufen nach Angaben der Initiative nun im Lagerhaus die Vorbereitungen für das nächste Treffen auf Hochtouren. Auf die Gäste wartet ein abwechslungsreiches Programm mit einem Auftritt der Sängerin Susan Horn. Darüber hinaus werde ein Pfälzer Sternekoch die Besucher mit seinen Spezialitäten verwöhnen. Für die Gäste ist die Veranstaltung kostenlos, es wird um eine Spende gebeten. Der Erlös aus dem Treffen kommt einem wohltätigen Zweck zugute. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.06.2019