Unterricht für alle Altersstufen

Viernheim.Das neue Semester an der städtischen Musikschule beginnt im September. Anmeldungen dafür sind laut einer Pressemitteilung ab sofort möglich. Das Angebot richtet sich an alle Altersstufen. Instrumente und Gesang können im Einzel- oder im Gruppenunterricht erlernt werden. Gelehrt wird sowohl klassische Musik als auch Pop und Jazz. Es bestehen zahlreiche Möglichkeiten, in einem Ensemble mitzuwirken und bei Konzerten zu spielen.

„Die Musikschule hat sich während der Corona-Krise gut behaupten können. Das Hygienekonzept funktioniert“, erklärt Musikschulleiter Rúnar Emilsson. Zum aktuellen Programm gehört unter anderem der Kurs „Kängurumusik“. Er bietet Kindern im Alter von etwa 18 Monaten bis vier Jahren einen Einstieg in das Erleben von Musik. Dabei soll ihr Interesse am aktiven Musizieren geweckt werden. Dafür werden die Kinder mit alten und neuen Versen, Liedern, kleinen Tänzen und Bewegungsspielen vertraut gemacht.

Instrumente individuell erlernen

Die musikalische Früherziehung ist ein Angebot für Kinder ab vier Jahren bis hin zum Schuleintritt. Hier stehen Singen und Sprechen bei Bewegungsspielen auf dem Programm. Daneben werden Grundlagen von Instrumenten und Noten vermittelt. Im Schnuppersemester haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, für jeweils sechs Wochen drei verschiedene Instrumente oder Gesang auszuprobieren. Erwachsenen bietet die Musikschule Unterricht „à la carte“ an. Jeder Schüler bestimmt dabei den Unterrichtsumfang selbst und vereinbart die Stunden individuell mit dem Lehrer. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.08.2020