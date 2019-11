viernheim.Fußball, Leichtathletik, Volleyball, Schach, Tennis und sogar Golf sind an Schulen heutzutage keine außergewöhnlichen Sportfächer mehr. Nur selten wird aber Reiten angeboten. An der Alexander-von-Humboldt-Schule gibt es hingegen seit bereits 14 Jahren ein entsprechendes Projekt. „Die Idee einer Reit-AG fand auf Anhieb großes Interesse, wir sind seitdem jedes Jahr ausgebucht“, berichtet Lehrerin Margarete Fries von einer großen Nachfrage.

Möglich ist diese Initiative durch die enge Zusammenarbeit mit dem Reit- und Fahrverein (RuF) Viernheim, der nicht nur das Gelände, sondern auch geeignete Schulungspferde sowie Helferinnen wie Anja Eisenhofer zur Verfügung stellt. Die Einheiten, die jeweils 90 Minuten dauern, finden dienstags auf dem Vereinsgelände am Alten Weinheimer Weg statt.

Prüfung vor den Sommerferien

Bis zu 16 Schüler der fünften und sechsten Klassen können mitmachen. Finanzielle Unterstützung gibt es von der Schule. Dazu kommt noch ein geringer Eigenbeitrag der Teilnehmer.

Statt nur die Schulbank zu drücken, findet der Unterricht hoch zu Ross statt. Bevor die Jugendlichen in den Sattel dürfen, gibt es stets einige theoretische Stunden zum Thema Pferd, bei denen es auch um den Umgang und die Pflege der großen Tiere geht. In den praktischen Einheiten werden die Pferde dann auch gefüttert, gestriegelt und gesattelt. Zum kleinen Einmaleins des Reitsports gehört es auch, nach dem Ende der Reitstunde die Hufe der Tiere zu reinigen.

Kurz vor Beginn der Sommerferien steht dann eine Abschlussprüfung an, bei der neben den reiterlichen Fähigkeiten auch das theoretische Wissen begutachtet werden. Gabi Rhein vom Reit- und Fahrverein hat dazu einen entsprechenden Fragebogen ausgearbeitet. Warum werden die Pferde vor dem Reiten geputzt? Was gehört zu einer sicheren Ausrüstung eines Reiters? Und: Was möchte ein Pferd mit angelegten Ohren sagen, lauten die Aufgaben. Außerdem sollen die Schüler drei Hufschlagfiguren nennen und unter anderem erläutern, wie man ein Pferd führt oder füttert.

Tiere bewahren die Ruhe

Bei den Übungen in der Reithalle des RuF bewahren sowohl die Schulpferde Lady, Wanda, Siri, Domino und Rosi als auch die Lehrkräfte die Ruhe. Und der Nachwuchs macht begeistert mit – selbst dann, wenn ein Pferd sein großes Geschäft verrichtet hat und Reinigungsarbeiten anstehen. Schnell sind die Kinder dann mit den nötigen Geräten zur Stelle.

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.11.2019