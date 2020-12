Unterricht trotz Lockdown

Viernheim.„Schüler sollen, wann immer es möglich ist, zu Hause betreut werden“: So heißt es in einem Schreiben, das das Hessische Kultusministerium am Montagmorgen an die Schulen im Land verschickt hat. Die Aussage bezieht sich auf die Zeit vom Beginn des Lockdowns am Mittwoch, 16. Dezember, bis zum letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, Freitag, 18. Dezember. Im Unterschied zu anderen Bundesländer bietet Hessen an diesen Tagen Präsenzunterricht an. Die Kinder müssen dafür aber extra angemeldet werden.

„Wir haben die Eltern heute Morgen darüber informiert. Rückmeldungen sind bis Dienstag um 12 Uhr möglich“, erklärt Ursula Kubera, die Leiterin der Albertus-Magnus-Schule, am Montag. Alle Schüler, egal ob sie zuhause bleiben oder in die Schule kommen, werden an Laptops über das Programm Microsoft Teams unterrichtet. Entweder schalten sich Lehrer und Schüler direkt zusammen oder die Jugendlichen bekommen Aufgaben, die sie selbstständig erledigen. „In der Schule übernehmen unsere zwei FSJler die Betreuung“, kündigt Kubera an. Die angemeldeten Schüler werden in kleinen Gruppen auf verschiedene Räume aufgeteilt. So soll unter anderem verhindert werden, dass sie sich gegenseitig stören, wenn sie über Mikrofon und Kopfhörer kommunizieren. An der AMS präsent sein werden daneben auch Schüler der Jahrgangsstufe Q3, die im kommenden Jahr ihr Abitur ablegen und vor den Ferien noch eine Klausur schreiben müssen.

Wenig Rücklauf

Dieses Schicksal teilt die Q3 der Alexander-von Humboldt-Schule. Hier müssen zudem Neuntklässler des Hauptschulzweigs und Zehntklässler des Realschulzweigs nach Beginn des Lockdowns Klausuren und Klassenarbeiten schreiben. Das berichtet Schulleiterin Cornelia Kohl. Bei der Anmeldung zum Präsenzunterricht gab es bis Montagabend wenig Rücklauf. „Das Angebot wird am ehesten bei Schülern der fünften und sechsten Klassen in Anspruch genommen.“ Die Eltern wurden unter anderem durch die Klassenlehrer oder die Elternbeiräte informiert. „Sie haben noch bis 8 Uhr am Dienstag Zeit, um sich zurückzumelden“, erklärt Kohl. Der normale Stundenplan wird an der AvH an den letzten drei Schultagen beibehalten, egal ob im Präsenzunterricht oder beim Distanzunterricht über MS Teams.

Dieses Programm kommt auch an der Friedrich-Fröbel-Schule zum Einsatz. Nutzen sollen es zumindest die älteren Schüler, die zuhause bleiben, wie Konrektor Christoph Wunderle erklärt. „Die Grundschüler bekommen einen Wochenplan und Arbeitsaufgaben.“ Eltern können ihre Kinder per E-Mail, per MS Teams oder über das Mitteilungsheft zum Präsenzunterricht anmelden. Wie dieser genau ablaufen wird, soll geklärt werden, wenn feststeht, wie viele Schüler teilnehmen. Auf jeden Fall sollen die Jugendlichen laut Wunderle aber nach Klassen getrennt unterrichtet werden.

Nicht ganz so strikt ist die Regelung an der Schillerschule. „Wenn am Ende nur ein Kind mit seinem Lehrer alleine wäre, würden wir schon mehrere Schüler zu einer Gruppe zusammenfassen“, berichtet Schulleiterin Stefanie Brand. Bis Montagnachmittag war der Rücklauf noch relativ gering. „Aus manchen Klassen wurden gar keine Schüler angemeldet, aus anderen ein bis drei.“ Die Eltern wurden laut Brand über einen E-Mail-Verteiler informiert. Gegebenenfalls fragen die Klassenlehrer nach. An den letzten Tagen vor den Ferien bekommen die Schillerschüler Wiederholungsaufgaben und Bastelangebote, die sie sowohl zuhause als auch in der Schule erledigen können.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.12.2020