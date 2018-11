Unterricht zum Zahnarzt verlagert

Viernheim.Über die Zähne haben die Kinder der zweiten Klassen der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) in den letzten Sachunterrichtsstunden genug erfahren. Noch interessanter und anschaulicher ist es, wenn dann darüber eine erfahrene Zahnärztin den Schülern aus erster Hand berichten kann. So besuchte die Klasse 2b im Rahmen dieser Sachunterrichtseinheit die Zahnarztpraxis von Dr. Stephanie Moser. Diese gab den Kindern wichtige Hinweise zum Zähneputzen mit auf den Weg und verdeutlichte anschaulich, wie Karies entsteht. Dem einen oder anderen Kind schaute die erfahrene Zahnärztin auch in den Mundraum. Die Arzthelferinnen Natascha Turczyn und Annette Dörsam zeigten den Schülern noch wichtige Werkzeuge, die in einer Zahnarztpraxis verwendet werden. red (Bild: FFS)

