Unterschiedliche Aufgaben

Viernheim.Die beiden Viernheimer Teams in der Fußball-Kreisklasse A2 treten am morgigen Sonntag auswärts an und stehen dabei vor recht unterschiedlichen Aufgaben. So ist die Reserve des TSV Amicitia beim unangefochtenen Spitzenreiter FV 03 Ladenburg gefordert, während die SG Viernheim zur SG Hohensachsen, dem derzeit schlechtesten Team der Liga, reist. Beide Spiele beginnen um 15 Uhr.

FV 03 Ladenburg – TSV Amicitia 2

Während die erste Garnitur des TSV Amicitia in der Kreisliga beim Tabellenführer FK Srbja Mannheim zu Gast ist, muss die Reserve der Blau-Grünen beim unangefochtenen Spitzenreiter der Kreisklasse A, dem FV 03 Ladenburg, antreten. Nach den enttäuschenden Auftritten gegen die DJK Feudenheim (1:8) und gegen den SV Laudenbach (1:5) steht die Begegnung gegen die Römerstädter zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt an. Alles andere als eine weitere klare Niederlage für die Südhessen wäre eine Überraschung.

Die Hausherren dagegen könnten mit einem Heimsieg einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft und Rückkehr in die Kreisliga Mannheim machen. Im Ladenburger Römerstadion trifft der erfolgreichste Angriff (67 Tore) auf die instabilste Defensive (73 Gegentore). In Acht nehmen müssen sich die Viernheimer vor allem vor 03-Torjäger Vittorio Camilleri, der bereits 34 Treffer auf seinem Konto hat, also fünf mehr als die gesamte Viernheimer Mannschaft. Das Hinspiel war noch umkämpft gewesen und endete mit einem 5:3-Erfolg für die Ladenburger, die seit dem dritten Spieltag an der Tabellenspitze stehen.

SG Hohensachsen – SG Viernheim

An der Bergstraße steigt das Kellerduell der Kreisklasse A. Die Hausherren stellen derzeit das schlechteste Team der Liga, haben erst einen Sieg auf dem Konto, auf eigenem Platz allerdings sechs der neun Punkte geholt. Die SG Viernheim ist auswärts mit drei Unentschieden noch ohne Sieg. In der Vorrunde gab es einen 3:1-Sieg für die Südhessen, die bisher erst zehn Punkte holen konnten. Eigentlich geht es in dieser Partie um nichts mehr, trotzdem werden beide Seiten alles dafür tun, nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. JR

