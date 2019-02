Unterstützter Austausch

Viernheim.„Du hast mir gar nix zu sagen, ich will zu meiner richtigen Mutter“, „Können wir nicht einmal ein gemeinsames Familienwochenende mit allen haben?“ – Patchwork-Familien kommen diese Zitate wahrscheinlich bekannt vor. Das Familienbildungswerk bietet unter dem Motto „Deine, meine, unsere Kinder“ ein Austausch- und Inspirationstreffen für Patchwork-Eltern an. Das nächste Treffen ist am Dienstag, 26. Februar, von 20 bis 21.30 Uhr im Familienbildungswerk.

Solche Themen können für manche zusammengesetzten Familien zur Zerreißprobe werden. Im Gespräch können sie beleuchtet und Lösungen gefunden werden, wenn es klemmt. Ingelore Bonfert, systemische Beraterin und pädagogische Supervisorin, begleitet die Familien dabei. Um Anmeldung bis 22. Februar unter Telefon 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de wird gebeten. Die Teilnahme und die Kinderbetreuung sind aufgrund der finanziellen Unterstützung der Bürgerstiftung Viernheim kostenfrei. su

© Südhessen Morgen, Montag, 18.02.2019