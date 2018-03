Anzeige

Geld von Privatperson

Die andere Spende stammt von einer Privatperson, die nicht genannt werden möchte. Die Kindertagesstätte St. Hildegard hat seit Jahren eine Partnerschaft zum Missionsprojekt der Pfarrgruppe.

Die Kinder lernen, soziale Verantwortung zu übernehmen und erfahren viel über den Kindergarten „God’s little angels“ in Südafrika im Township Masiphumelele und das Aids-Waisendorf Hompa Shiyambi Children’s Home in Namibia. Was mit den Spenden passiert, das konnte Stipinovich den Kindern auch schon verraten. Es wird eine große Wandtafel für den Unterricht benötigt, und mit dem Rest werden Spielsachen gekauft. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.03.2018