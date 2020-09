Unterstützung für Kinder und Senioren

Viernheim.Sechs junge Helfer und ein neues Fahrzeug unterstützen in Zukunft den mobilen Menü-Service der AWO. Bei einem Pressetermin wurden die Bundesfreiwillige nun offiziell vorgestellt. „Wir freuen uns, motivierte junge Leute gefunden zu haben, die ein Jahr lang für unsere Gemeinschaft tätig sind“, erklärte AWO-Geschäftsstellenleiter Peter Lichtenthäler.

Die AWO-Vorsitzende Jutta Schmiddem schloss sich bei der Begrüßung dem Dank an alle Beteiligten an und wünschte den neuen Helfern eine angenehme und lehrreiche Zeit. Stellvertreter Peter Strickler richtete seinen Dank an Lara Hitscherich von der Sparkasse Starkenburg. „Zum Anschaffungspreis unseres neuen Autos in Höhe von 10 000 Euro hat die Sparkasse ein Fünftel beigesteuert. Das hat uns den Kauf überhaupt erst ermöglicht. Es hat die Arbeit des Menü-Service und des mobilen sozialen Hilfsdienstes erleichtert.“ Beim Hilfsdienst kaufen die Mitarbeiter der AWO für Senioren ein, übernehmen Gartenarbeiten, holen Rezepte ab oder unternehmen Spaziergänge mit den Kunden.

Freie Stelle

Gleich sechs Bewerber wurden für den Bundesfreiwilligendienst angenommen. Sie arbeiten erstmals nicht nur in der Geschäftsstelle, sondern auch für Kindertagesstätten. „Nur in der Einrichtung Pirmasenser Straße ist noch eine Stelle frei, hierfür wird noch Hilfe gesucht“, hofft Lichtenthäler auf einen weiteren Neuzugang. Ilhan Ercan, Maike Kaspar und Tom Lützel leisten ihren Dienst in der Geschäftsstelle, während Anya Nohturfft, Sven Matschuk und Sunja Yousufzai in der bewegten AWO-Kita Lorscher Straße, im AWO-Kinderdörfel beziehungsweise in der internationalen AWO-Kita am Kapellenberg mitarbeiten.

„Ich habe während der Schulzeit schon ein Praktikum bei der AWO absolviert und mich nach dem Abitur jetzt für den Bundesfreiwilligendienst gemeldet. Die Arbeit hat mir dort Spaß gemacht und vielleicht wird ja auch ein Beruf daraus“, erklärte Matschuk seine Motivation. Auch Yousufzai kann sich eine Zukunft als Erzieherin vorstellen, „denn die Arbeit mit Kindern macht Spaß und kommt mir sehr entgegen.“ Ercan lässt seine Zukunft dagegen noch offen. „Ich möchte bei der AWO Erfahrungen sammeln. In den ersten Tagen wurde ich gut eingearbeitet und kleine Probleme zu Beginn konnten schnell behoben werden“.

Lützel wurde durch eine Nachbarin auf die Stelle bei der AWO aufmerksam. „Die Aufgaben haben aber nicht unbedingt etwas mit einem späteren Beruf zu tun“. Besonders gespannt ist Nohturfft. „Ich war schon ein Jahr lang in einer Einrichtung in Rumänien im Einsatz und will jetzt die deutschen Verhältnisse kennenlernen.“ JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.09.2020