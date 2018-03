Anzeige

Viernheim.Der Hospizverein Viernheim begleitet Schwerstkranke und Sterbende in den letzten Wochen und Tagen ihres Lebens und unterstützt deren Angehörige. Für Frauen und Männer, die sich angesprochen fühlen, sich zu engagieren, bietet der Hospizverein zwei Mal im Jahr einen Orientierungstag an.

Der Tag ist offen für jeden und dient zur Förderung des Hospizgedankens. Die Interessierten erfahren, welche Einsatzbereiche Mitarbeit es im neuen stationären Hospizgibt und wie die ambulant helfenden Begleiter aktiv werden können.

Das Orientierungsseminar findet am Samstag, 21. April, von 10 bis 17 Uhr statt. Damit wird noch keine Verpflichtung eingegangen. Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 15. April notwendig. Sie kann persönlich erfolgen beim Viernheimer Hospizverein e.V., Goethestraße 19, oder unter Telefon 06204/60 25 59 (montags 10 bis 12 Uhr, mittwochs 16 bis 18 Uhr und donnerstags 13 bis 15 Uhr) oder per E-Mail an info@hospizverein-vhm.de. Ein Beitrag in Höhe von 15 Euro wird erhoben (inklusive Arbeitsmaterialien, Getränken und Mittagssnack). red