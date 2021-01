Unterstützung im ersten Lebensjahr

Viernheim.. Das Familienbildungswerk bietet den Kurs „Babyzeit PerLe“ ab Montag, 25. Januar, 10 Uhr, als Online-Veranstaltung an. Angesprochen sind Eltern mit Babys, die im September und Oktober 2020 geboren wurden. „PerLe“ steht für „positives erstes Lebensjahr. Inhalte des des Kurses sind spielerische Impulse und Informationen zu Ritualen und Beobachtungszeiten, die die motorische, sprachliche, soziale und emotionale Entwicklung der Kinder ansprechen sollen. Leiterin ist Anke Jakobs. Die Teilnahme an zehn jeweils einstündigen digitalen Treffen kostet 60 Euro. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder auf familienbildungswerk.de möglich. Dort gibt es auch weitere Informationen. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.01.2021