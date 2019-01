Unterwegs im schönsten Winkel des Überwaldes

Viernheim.Die Winterwanderungen des Ski-Clubs sind bei vielen Mitgliedern besonders beliebt und auch bei Wind und Wetter sind die Wandergruppen unterwegs. Das zeigte sich auch bei der letzten Tour. Trotz heftiger Regengüsse am frühen Morgen fuhren die Teilnehmer mit OEG und Bus zum Start der Wanderung nach Wald-Michelbach, Zentrum des Überwaldes. Die Region mit den Gemeinden Wald-Michelbach, Gras-Ellenbach und Abtsteinach ist ein landschaftliches Schmuckstück des gesamten Odenwaldes. Dort waren die erdgeschichtlichen Forschungen des Senckenberg-Instituts Frankfurt sehr erfolgreich. Stollen des früheren Erzbergbaus sind Zeichen dieser besonderen geologischen Bedeutung des Überwaldes.

Ein Wanderweg mit leichten Steigungen um Gadern herum führte bei teilweise leichtem Schneefall vorbei am Bildstock, Heiligen Acker und am Goldnen Bild, bei denen man besonderen Ereignissen aus der Geschichte des Überwaldes begegnet. Das waren jedoch nur die ersten Überraschungen dieser von Klaus Sommer geführten Wanderung, denn danach erreichte die Gruppe auf der Tromm die ersten Exponate auf dem „Kunstweg“. Doch das wichtigste Bauwerk auf der Tromm, der Ireneturm, ist inzwischen wegen Baumängeln und Schäden von einem Zaun umgeben und nicht zugänglich. Hier ist man dabei, ein wichtiges Merkmal der Landschaft zu erhalten.

Dann jedoch war auf einem längeren Abschnitt der gewählten Wanderroute die Kondition der Aktiven gefordert, denn der Weg von der Tromm bis zu der Gaststätte für die Mittagsrast in Zotzenbach war die längste Etappe der Tour. Doch die Viernheimer kamen noch pünktlich zur vereinbarten Einkehr an.

Reiz des Steinachtals

Die landschaftliche Vielfalt und geschichtlichen Zeugnisse machen den Überwald als Wanderziel sehr beliebt. Dazu tragen auch Gras-Ellenbach als Nibelungen-Gemeinde und Abtsteinach mit dem Reiz des Steinachtals bei. Granit und Buntsandstein sind im Odenwald die Spuren der Erdgeschichte. Auf diesen Höhen und Tälern waren die Wanderer des Ski-Clubs Viernheim unterwegs.

Nach der Mittagsrast in Zotzenbach, das an die früheren Auto- und Motorradrennen erinnerte, bestieg die Gruppe am Kreisel zwischen Rimbach und Mörlenbach den Zug Richtung Weinheim und dann die OEG nach Viernheim. Das letzte Lob der Wanderung war beim Abschied der Dank an Wanderführer Klaus Sommer. H.T.

