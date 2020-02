Urkomische Tricks

Zauberer „Denni Hoff“ mit seinen Kerzen, die Töne erzeugen. © Usler

Viernheim.„Denni Hoff“ steckt zwei Tücher in einen Sack. Der israelische Magier murmelt eine Zauberformel und greift in den Beutel: Tatsächlich hat er aus dem roten ein grünes und aus dem grünen ein rotes Tuch „gezaubert“. Dennis Hoffmann, Torwart der ersten Handball-Herrenmannschaft des TSV Amicitia, verzaubert das Publikum gleich zweimal mit seinen urkomischen „Tricks“. Der Zauberer, der schon in „Hatsfield“ (Hüttenfeld) und „Upperflakescreek“ (Oberflockenbach) aufgetreten ist, hat zum Beispiel magische Kerzen dabei. Die erzeugen tatsächlich Töne – zumindest wenn man wie der Magier zu lange die Hand über die Flamme hält.

Ein Porträt eines Zuschauers hat er schnell angefertigt, hat er doch einfach einen Spiegel auf den Zeichenblock geklebt. Aber der Freiwillige staunt nicht schlecht, als der Zauberer Papiertücher zusammenknüllt und scheinbar in der geschlossenen Hand verschwinden lässt. Er bekommt ja auch nicht mit, dass „Denni Hoff“ die Kügelchen einfach nach hinten wirft. Das Publikum sieht das natürlich und biegt sich vor Lachen. su

© Südhessen Morgen, Montag, 17.02.2020